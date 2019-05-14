شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح لـ"سرى مش للغاية": أغنية "تعرفى تسكتى" للستات الرغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب مدحت صالح، أنه لا يحب "الست الرغاية"، وخاصة لو كان كلامها بلا معنى، لذلك غنى "تعرفى تسكتى"، وأنه لا يحب أيضا المرأة الشكاكة وغنى لها "حبيبتى ونور عنيا تملى تشك فيا"، مؤكدًا أن دستوره فى الحياة يتلخص فى كلمتين "بلاش ضغوط".

وأضاف "صالح" للإعلامية إنجى أنور فى برنامجها "سرى مش للغاية " على نغم إف 105.3: "مستحيل أضرب ست، وفى مشهد ضربه لنرمين الفقى فى مسلسل أبو العروسة أكد أن مخرج المسلسل علمه كيف يؤدى المشهد دون أن يقوم فعليًا بضرب نرمين الفقي".. موضحًا أنه لا يحب أن يضرب امرأة سواء فى الواقع أو فى التمثيل.

وعن سر نجاح مسلسل " أبو العروسة" أجاب مدحت صالح: "لأنه مسلسل بيتى بنشوف فيه حياتنا، وإن المصريين أحبوا الحالة التى صنعها المسلسل"، وعن نجاح أغنية "المليونيرات" أكد مدحت صالح أن الجميع أحب هذه الأغنية لأن كل من يسمعها يجد نفسه فيها، كما تحدث أيضا عن أغنية " 3 سلامات" وقال أنها وش السعد عليه، وأنها جعلت جمهور الأوبرا يفتح له قلبه.

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وأكد مدحت صالح أنه يحب مصر لذلك يحب أن يغنى لها كثيرا ومن أجمل الأغانى الوطنية التى يحبها الأغنية التى غناها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى كانت بمثابة قسم، وأيضا أغنية " زى ما هى حبها" التى تعاون فيها مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، موضحًا أنه كان سعيد جدًا وهو متجه من بيته فى ٦ أكتوبر إلى جاردن سيتى لمقابلة عمر خيرت.

وأشار إلى أن أغنية " زى ماهى حبها " مرتبطة معه بصورة الفنان حسين فهمى وهو على القارب يتحدث مع أحمد السقا عن مصر، كما أنه يعتبر الفنان يحى الفخرانى من الأيقونات الحلوة فى حياته، وأنه غنى له تترات مسلسلات كتبها أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار ياسر عبدالرحمن.

برنامج" سرى مش للغاية " تقدمه الإعلامية إنجى أنور يوميا 9:15 مساءً على نغم إف إم 105.3 والإعادة 12 منتصف الليل.