شكرا لقرائتكم خبر عن هانى غنيم يتحايل على الفنانين بشركة إنتاج وهمية وبلاغ للنائب العام ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المنتج والمخرج سامح مصطفى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم "رقم 6976/2019 عرائض النائب العام"، ضد هانى محمد أحمد غنيم، مدير مركز وهمى يحمل اسم "المركز المصرى للدراسات والأبحاث الإستراتيجية"، بعد قيام الأخير متمثلًا فى مركزه، بسرقة فكرة مبادرته السينمائية، لتأسيس شركة إنتاج وهمية بفعاليات زائفة، من أجل جنى الأموال من الأبواب الخلفية.

يأتى ذلك، بعد تفاوض هانى غنيم، مع مجموعة من الفنانين تحت اسم شركة إنتاج وهمية، أسسها مستغلًا اسم المبادرة السينمائية، التى تبين أنها مسجلة باسم سامح محمود مصطفى محمود، منذ 3 إبريل 2017، بموجب شهادة من المجلس الأعلى للثقافة، لكن الأول قام بالسطو على المبادرة، مستغلًا اسمها لتدشين شركته الوهمية من أجل جني الأموال لأهداف غير معلومة، غير ما تتضمنه فكرة المبادرة التى تهدف إلى نشر الثقافة السينمائية وتقديم سينما راقية المستوى الفنى.

وبالبحث الجنائى عن هانى غنيم، تبين صدور حكم قضائى ضده بالسجن عام بسبب "شيك بدون رصيد"، فى القضية رقم 19857 لسنة 2017 قسم النزهة، وتم التنسيق مع مأمور القسم السابق ذكره، بالإضافة إلى قسم شرطة قصر النيل "مقر الكيان الوهمى"، الذي يحمل اسم "المركزالمصرى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية"، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم، تنفيذًا لقرار المحكمة.

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