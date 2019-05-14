زلزال و لمس أكتاف وحكايتى على قمة تريندات جوجل بعد أسبوع رمضان الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء أول أسبوع من السباق الرمضانى، تمكن الفنان محمد رمضان من اعتلاء منصة الأكثر بحثًا على "جوجل" بمسلسله الجديد "زلزال" في وضع متقارب جدًا مع الجزء الثالث من مسلسل كلبش للفنان أمير كرارة، ليتصدرا معًا تريندات جوجل مع دخول الأسبوع الثانى لرمضان، ويتساوى معهما مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، للكاتب هانى سرحان، والمخرج حسين المنباوى. وبعيدًا عن الاتكال على مقارنات تريندات تويتر اليومية التى تبين أي "مسلسل" يتصدر التريند عقب انتهاء حلقته، ومع تباين نسبة البحث والحديث عنه على مدار اليوم ليتسلم كل مسلسل التريند من الآخر ربما كل ساعة مثلًا، فيبقى "تريند جوجل" هو المعيار الأدق من حيث المقارنة، فهو يبين أي مسلسل هو الأكثر بحثًا فى المطلق ليس فقط لمشاهدة حلقاته وإنما الاهتمام فى البحث عن أخباره ومتابعة صوره وجديده وحتى المقالات المكتوبة عنه، ومن حيث المقارنة بين المسلسلات الخمس الأكثر "إثارة" للجدل والحديث خلال السباق الرمضانى الحالى، نجد أن "زلزال" هو الأول، بينما يتقارب إليه "كلبش" فى حين يأتى " حكايتى" لياسمين صبرى، للكاتب محمد عبد المعطى. Advertisements



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