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مغازلة جميلة بين سيلينا جوميز وبيل موراى على السجادة الحمراء فى مهرجان كان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين مقطع فيديو، على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72، للممثلة العالمية سيلينا جوميز والممثل العالمى بيل موراى.

وظهر فى الفيديو المتداول والتى نشرته صحيفة "Variety"، المغازلة الجميلة التى بدأها موراى للفت أنظار جوميز على السجادة الحمراء.

 

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واستطاعت جوميز التى ظهرت بفستان أبيض اللون، لفت أنظار المصورين والحضور على السجادة الحمراء خاصة بعد استقرار حالتها الصحية واستئناف حياتها بشكل طبيعى، وفى الوقت التى ظهرت فيه سيلينا بوزن زائد عن المعتاد لكنها استطاعت أن تكون محط أنظار الجميع.

ويعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.


سيلينا جوميز فى مهرجان كان

 

فيلم "The Dead Don’t Die" يعرض بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، وهو من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

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