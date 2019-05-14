شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريللر للجزء الثانى من فيلم Maleficent القادم يوم 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن أول تريلر رسمي للجزء الثانى من فيلم Maleficent، الذى يطرح باسم " Maleficent: Mistress of Evil"، ومن المقرر طرحه في دور العرض حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.
ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.
فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة إلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.
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