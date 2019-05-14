شكرا لقرائتكم خبر عن من الكواليس.. تدريبات من نار لأبطال فيلم John Wick.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Lionsgate Movies المنتجة لفيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum، عن بعض فيديوهات من كواليس تصوير الجزء الجديد القادم يوم 17 مايو الحالى فى دور العرض العالمية. وظهرت فى مقاطع الفيديو التى كشفت عنها الشركة الممثل كيانو ريفز صاحب شخصية جون ويك والممثلة هالى بيرى التى تشاركه البطولة وهما يقومان بتدريبات على إطلاق النيران بشكل صارم من أجل دوريهما فى الفيلم. Advertisements فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة ريفز كيانو، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد. ومن المقرر أن يشهد الجزء الجديد الكثير من الأحداث والتفاصيل التى ستبدأ بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

بوستر الفيلم الجديد

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