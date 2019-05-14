شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة أمريكية تدعو النساء للإضراب الجنسى لمواجهة تشريعات متشددة ضد الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو، النساء للتوقف عن ممارسة الجنس وتشكيل إضراب جنسى لمواجهة تشريعات متشددة ضد الإجهاض فى العدد من الولايات المتحدة الأمريكية. ودشنت ميلانو، عبر حسابها الخاص حملة الانضمام إليها خلال الإضراب الجنسى للاحتجاج على حظر الإجهاض الصارم الذى أقرته هيئات تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون فى عدد من الولايات الأمريكية. وأضافت ميلانو: "يجب التوقف عن ممارسة الجنس حتى نعود إلى التحكم الذاتى لأجسادنا، ما لم تتح للمرأة سيطرة قانونية على أجسامنا، لا يمكننا المخاطرة بالحمل".



ميلانو عبر تويتر

وجاءت مبادرة وحملة الفنانة بعد أيام من إعلان ولاية جورجيا كرابع الولايات المتحدة هذا العام تحظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، التى يمكن أن تبدأ فى الأسبوع السادس قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حاملات.

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وتلقت الفنانة الشهيرة الدعم من الكثير من النساء فى الولايات المتحدة وانضممن إليها فى حملتها للإضراب الجنسى، من أشهرهن الفنانة بيت ميدلر.



مبادرة اليسا ميلانو

كما صرحت ميلانو لوكالات الأنباء قائلة: "نحتاج أن نفهم مدى سوء الموقف فى جميع أنحاء البلاد، إنه تذكير الناس بأن لدينا سيطرة على أجسامنا وكيف نستخدمها، النساء مارسن تاريخيًا الامتناع عن الجنس للاحتجاج أو الدعوة للإصلاح السياسى"، مستشهدة برفض النساء الإيرانيات ممارسة الجنس في القرن السابع عشر كوسيلة لوقف الحرب، وكذلك بإضراب النساء فى ليبريا عام 2003 للمطالبة بوضع حد لحرب الأهلية طويلة الأمد.