شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتالهما فى Game of thrones.. ساندروا كليجين وذا ماونتن يتصالحان فى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عداء وكراهية دامت منذ اللحظة الأولى فى مسلسل Game of thrones بين ساندروا كليجين وذا ماونتن، انتهت بمشهد قتالى جمع بينهما فى الحلقة الخامسة من الموسم الثامن والأخير التى عرضت يوم الإثنين الماضى عبر HBO، انتهى الخلاف بينهما بالصلح فى الحقيقة.

وتداول عشاق المسلسل الشهير GOT صورة للممثلين بعد إعلانهما التصالح فى الحقيقة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة معلنين عن أن الصلح خير بين أضخم شخصيتين فى العمل الدرامى.

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الممثلان فى الحقيقة

وشهدت الحلقة الخامسة من الموسم مشهدا قتاليا بين الأشقاء ذا ماونتن وساندروا كليجين فى قصر الريد كيب انتهى بمقتلهما هما الاثنين بعد أن قفزا فى النيران من أعلى البرج بعد مشهد قتالى عنيف.

ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة المقبلة من المسلسل المقرر عرضها يوم 19 مايو الحالى، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.