رانيا يوسف: "محمد سامي خلي بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة رانيا يوسف إن المخرج محمد سامي كان السبب في خروج مسلسلها "أرض النعام" إلى النور.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس": "محمد سامي خلي بيا ورحل قبل التصوير، والمسلسل لم يخرج كما كان متوقع لأن محمد سامي كان صاحب المشروع وصاحب الفكرة من البداية".

وأوضحت يوسف أن سامي ترك المسلسل بسبب خلافات بينه وبين منتج العميل، مشيرةً إلى أن محمد سامي لو استمر في إخراج المسلسل، لما حدثت الكثير من المشاكل.

يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة استضافت الفنانة رانيا يوسف في حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة"، وتستضيف غدًا الفنانة سمية الخشاب.