هكذا ظهرت سيلينا جوميز في حفل افتتاح مهرجان "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
ظهرت الفنانة العالمية سيلينا جوميز بفستان أبيض طويل عاري الأكتاف، تميز بالبساطة، اليوم في حفل افتتاح مهرجان كان.
وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي في مدينة كان الفرنسية، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.
يُذكر أن فيلم عربي واحد ينافس هذا العام في مهرجان كان في المسابقة الرسمية وهو فيلم "لابد وأنها الجنة" للمخرج الفلسطيني آليا سليمان، والذي سبق وفاز بسعفه كان الذهبية من خلال جائزة لجنه التحكيم الخاصة عام ٢٠٠٢.
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