نهال عنبر تكشف حقيقة وفاة الفنان يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إنه لا صحة لما تردد عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وإن كل الأخبار عن وفاته ليس لها أساس من الصحة.

وأضافت عنبر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن الفنان يتمتع بصحة جيدة والنقابة على تواصل دائم معه.

وكانت انتشرت أخبارًا اليوم عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو 1931، وتولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من عام 1997 إلى 2003. وفي في يوم 28 يوليو 2017 أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا