بالصور- نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء بـ"كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان كان في دورته الـ72.
وجاء من بين الحضور المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم "نظرة ما".
وعضو لجنة التحكيم إيلي فانينج وأميرة كاسار وإستل ليفيبور وخافيير باردم وجونج لي وإيفا لانجوريا وناتالى باى وعارض الأزياء جيريمي ميكس والمخرجة سابين أزيما وفريديريك بل وماشا مريل.
يعرض اليوم في ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t DiE" وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجاري، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.
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