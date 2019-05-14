سلمان خان بدور ضابط بحري في فيلم Bharat

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 10:40 مساءً - أعلن عباس ظفر مخرج فيلم "Bharat" أنّ بطل الفيلم النجم Salman Khan سلمان خان سيظهر باطلالة جديدة كضابط في البحرية الهندية، وذلك على الملصق الإعلاني الجديد للفيلم.
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ظفر أعلن ذلك من خلال مشاركته صورة لخان على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، ظهر فيه سلمان باطلالة جديدة كضابط في البحرية الهندية، وقال المخرج عن صورة ممثل Bajrangi Bhaijan وهو يرتدي زيّ ضابط في البحرية مكتوبًا عليه Eagle Marine: "Bharat Eid 2019".
وشارك في بطولة فيلم "Bharat" إلى جانب سلمان خان، الممثلة كاترينا كيف Katrina Kaif ، حيث جرى إطلاق ثلاث أغنيات من الفيلم في وقت سابق.
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ويتناول فيلم "Bharat" فترات زمنية طويلة على مدى 46 عامًا من 1964 إلى 2010، حيث سيظهر خان في تجسيد شخصيات متباينة ومختلفة في السن، ويقوم بإخراج الفيلم على عباس ظفر، ومن إنتاج شركة أتول أجنيهوتري Atul Agnihotri وبوشان كومار Boshhan Kumar.
وتلعب كاترينا كيف دور البطولة النسائية في الفيلم الذي يضم أيضًا سونيل جروفر، ونورا فتحي، وديشا باتاني، وتابو، في أدوار محورية، وجاكي شروف بدور والد سلمان، وتقرر عرضه يوم 5 يونيو/حزيران 2019.
يشار إلى أنّ سلمان قدّم مؤخرًا هدية فخمة إلى كاترينا، وهي عبارة عن سيارة رينج روفر باللون الأبيض، حيث عرضتها بفخر أمام المعجبين عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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