شاهد: عمرو سعد .. أنا رجل شرقي.. والتمثيل مرفوض لزوجتي وابنتي

قال الفنان المصري عمرو سعد، إنه لا يوافق على عمل زوجته أو أولاده خاصًة ابنته في مجال التمثيل، كاشفًا عن أن السبب وراء ذلك كونه “رجلًا شرقيًا”، إضافة إلى أن المجتمع المصري لديه مشاكل في هذا الأمر. وأوضح عمرو، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “عايشة شو”، الذي تُقدمه الإعلامية المصرية عائشة عثمان، أن ابنته عندما تكبر إذا ارتدت فُستانًا قصيرًا، فلن يتقبلها المجتمع المصري، رغم أنها لو عاشت في الخارج وارتدت الفستان نفسه، فلن تتعرض لأي ضغوط. واتهم عمرو سعد، مواطنه المخرج الراحل يوسف شاهين، بـ”الأناني”، معللًا ذلك بأنه من أكثر المخرجين الذين يهتمون بأنفسهم أكثر من الممثل. وأكد أن المخرج ليس المطلوب منه أن يكون مشهورًا، واصفًا إياه بـ”المغرور”، متابعًا: “المخرج خالد يوسف، مثل يوسف شاهين في ذلك الأمر”.

وأكد سعد أن العالم المصري الراحل، أحمد زويل، طلب منه تجسيد شخصيته، لافتًا إلى أنه أخبره أنه التقى بالفنان الراحل أحمد زكي في حديقة الأزبكية، بعد حصوله على جائزة “نوبل”، وأخبره أنه كان يتمنى أن يقدم قصة حياته. وتابع عمرو سعد، أن أحمد زويل أعطاه رواية “عصر العلم”، وطلب منه أن يجسد قصة حياته، فطلب منه أن يحكي له عن مشاكله وأسراره الشخصية. وبين الفنان المصري أنه سيقدم قصة حياته بتخيله هو؛ لأنه لا يوجد شيء اسمه سيرة، كون المخرج والسيناريست يقدمان السير الذاتية وفقًا لتخيلهما.