بالصور: دنيا بطمة تثير الجدل بعباءة فسفوري في رمضان

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل، بسبب إطلالتها الجديدة، المنشورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وأطلت “دنيا” بعباءة فسفورية اللون ذو فتحة جانبية طويلة، فضفاضة ومزينة بنقوش زرقاء، من توقيع دار أزياء مغربية، بالإضافة إلى حذاء رياضي متعدد الألوان، وتسريحة شعر انسيابية.

وحظي المنشور بتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت المادة المصورة على 93 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: “إيه اللون ده”، و”إطلالة رائعة”، و”هذه العباءة لا تناسب رمضان”.

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