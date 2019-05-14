تمتلئ القنوات الفضائية في شهر رمضان عادة بالعديد من المسلسلات والبرامج المتنوعة، والتي يختلف على مستواها رأي الجمهور بين بين مؤيد ورافض، وفي مقدمة هذا “الكوكتيل” برامج المقالب.
ففي الوقت الذي يرى عدد من الجمهور أن هذه البرامج “مفبركة” والضيوف يكون لديهم علم بما سيحدث لهم، يرى البعض الآخر أنها حقيقية ولا خداع فيها. وفي ذلك الإطار؛تم الأستطلاع رأي بعض نجوم الفن بشأن برامج المقالب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: برامج المقالب على لسان أهل الفن.. نجاح أم فبركة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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