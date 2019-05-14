تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل البرنسيسة بيسة للفنانة مي عز الدين, بتغير "كاظم" النظام التي أدخلته "بيسة" على المدرسة, ولكن بمجرد وصولها الى المدرسة فر كاظم هارباً خوفاً منها. تدور أحداث الحلقة حول مناقشة طويلة بين Advertisements بيسة و كاظم بتقسيم برنامج المدرسة الى نظامين, نظام تديره بيسة, والنظام الأخر بطريقة كاظم. بيسة و كاظم بتقسيم برنامج المدرسة الى نظامين, نظام تديره بيسة, والنظام الأخر بطريقة كاظم. مشاكسة بيسة لمدرس الموسيقى في المدرسة بسبب تعليمها للطلاب موسيقى "فرقة حسب الله" وأغاني الأفراح الشعبية. تنتهي الحلقة التاسعة بطلب محامي بيسة "سلامة" وهو سليمان عيد, بتقديم أوراق أبنه "بولة" في المدرسة في نهاية الترم بعد طرده من مدرسته, وسيطرة "سكسكة" جدة بيسة على أهل الحارة بوضعها كشك حلويات أمام شباك جارها, ووضع فيشة الثلاجة في كهربائ بيته بالاكراه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "شاهد.. مي عز الدين تعلم الأطفال موسيقى فرقة حسب الله في "البرنسيسة بيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.