شاهد..تعليقات رامز لـ صالح جمعة عبر تويتر

نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورًا لصالح جمعة لاعب النادى الأهلى من حلقة اليوم ببرنامج "رامز في الشلال".

وعلق "رامز": "‏‎#صالح_جمعة سر الالتزام .. ‎#رامز_في_الشلال".

يُذكر أن الفنان رامز جلال استضاف خلال الحلقة التاسعة من برنامجه "رامز في الشلال" صالح جمعة نجم النادى الأهلي. من حلقة اليوم ببرنامج "رامز في الشلال".وعلق "رامز": "‏‎#صالح_جمعة سر الالتزام .. ‎#رامز_في_الشلال".يُذكر أن الفنان رامز جلال استضاف خلال الحلقة التاسعة من برنامجه "رامز في الشلال" صالح جمعة نجم النادى الأهلي.



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