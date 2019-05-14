تعرف علي أبرز تصريحات سمية الخشاب في برومو "شيخ الحارة"

كشف برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة "القاهرة والناس" يوميًا في رمضان، عن برومو حلقة الفنانة سمية الخشاب، المقرر عرضها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأظهر البرومو الدعائي للحلقة جزءًا من تصريحات سمية الخشاب التي تتحدث فيها عن طليقها المطرب أحمد سعد، واتهمته بالشروع في قتها بعدأن اعتدى بالضرب عليها، وتسبب في إزالة الطحال.
ونعرض لكم أبرز ما جاء في البرومو الدعائي للحلقة:
علقت سمية الخشاب على ظهور أحمد سعد، خلال البرنامج وحديثه عن أدق تفاصيل حياتهما بعد الانفصال، بعدما استنكر ظهورها مع عمرو
وقالت بسمة لـ سمية "عندما طلب الشقة لماذا لم تعطيها له"، لترد بغضب قائلة: "يعني أنا أدفع وأديهاله.. ليه هبلة"؟
وجهت المذيعة لها سؤالا قائلة: "هل عندك حاجة هو خايف منها"، لترد الخشاب قائلة: "عندي حاجات كتير".
كما قالت لها المذيعة بسمة وهبة قائلة: "إنتي بتتهمي أحمد سعد بالشروع في قتلك".
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