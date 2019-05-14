عروض مسرحية فى الليالى الرمضانية

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح إن مسارح الدولة تستقبل شهر رمضان الكريم بـ6 عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، وحرص البيت الفنى للمسرح على تنوع العروض المقدمة ليحافظ على الإقبال الجماهيرى الذى تشهده عروض البيت الفنى للمسرح كل عام فى شهر رمضان، الجمعة الماضى بدأت العروض وحتى نهاية الشهر الكريم.

على خشبة المسرح القومى تقدم فرقة المسرح القومى ابتداء من 11 رمضان الموافق 16 مايو عرض «يعيش أهل بلدى» ويستمر حتى نهاية الشهر الكريم، العرض من بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور وأزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادى، إخراج عاصم نجاتى.

أما فرقة المسرح الحديث فتقدم العرض المسرحى «قواعد العشق 40» وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ولمدة عشرة أيام ابتداءً من 12 رمضان الموافق 17 مايو،

العرض مأخوذ عن رواية «قواعد العشق الأربعون» للكاتبة أليف شافاق، ومصادر أخرى، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، ويشاركها فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد هانى عبدالحى، محمد عبدالرشيد، إيهاب بكير، هشام على، المطربة أميرة أبوزيد، المنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية، اخراج عادل حسان.

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة العرض المسرحى «كأنك تراه» من تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، ماهر محمود وعلاء النقيب، سامح فكرى، مصطفى سامى ومجموعة من المنشدين، ومن إخراج ماهر محمود، وذلك من يوم 10 رمضان الموافق 15 مايو على مسرح الطليعة بالعتبة.

وبدأت فرقة مسرح الشباب العرض المسرحى «ترنيمة الفلاح الفصيح» على مسرح العائم الصغير بالمنيل ابتداء الجمعة الماضى

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ولمدة أسبوعين، العرض من بطولة هانى عبدالناصر، حنان الفيومى، وسام مصطفى، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.

أما للأطفال فيعرض مسرح القاهرة للعرائس العرض الشهير «الليلة الكبيرة» خلال شهر رمضان فى عدة أماكن منها ساحة الهناجر بالأوبرا، وكانت البداية مساء 6 رمضان ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن فعاليات «هل هلالك».

وعلى مسرح مركز طلعت حرب الثقافى ابتداءً من الاثنين الماضى ولمدة أسبوع وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، كما يقدم العرض أيام 6 و7 و15 و16 و17 رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يذكر أن «الليلة الكبيرة» بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن اخراج صلاح السقا.

أما فرقة الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فتشارك بعرض «ست الدنيا» ضمن فعاليات معرض فيصل للكاتب ابتداء من 8 رمضان ولمدة 9 أيام، بالإضافة إلى تقدم ورشة رسم للأطفال، ليقدم العرض بعدها على مسرح الحديقة الدولية بالإضافة إلى عروض الأراجوز حتى نهاية الشهر الكريم، «ست الدنيا» تأليف وأشعار بلال أمام، بطولة أحمد الدسوقى، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفنانى فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.