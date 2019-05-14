«أنا.. ناس» قصة حب تجمع مصطفى قمر وريهام عبدالغفور على الشرق الأوسط

حقق المسلسل الإذاعى «أنا.. ناس» ردود فعل جيدة منذ اذاعة حلقاته الأولى على إذاعة الشرق الأوسط، المسلسل تدور أحداثه فى اطار كوميدى لايت حول قصة حب قديمة بين شاب وفتاة، قبل أن تسافر الأخيرة إلى الخارج، لدراسة الطب، وتعود بعدها للبحث عن مريض، لتجريب جهاز يعمل على ترجمة الأفكار إلى صور عبر جهاز الكمبيوتر، لتُفاجأ بأن المريض هو حبيبها الذى لم تلتقه منذ 10 أعوام، لتدور بعدها الأحداث فى إطار رومانسى كوميدى فانتازى.

قصة المسلسل لفتت النظر منذ الحلقات الأولى لإذاعته وهو ما لفت نظر ريهام عبدالغفور بطلة العمل وقالت ما يجذبنى

للإذاعة دائما أنها تجذب كل مشاعر الجمهور، منذ الحلقة الأولى وأشعر أن صوتى هو الذى يأثر الجمهور ويجعله ينجذب للقصة، وسعيدة أن العمل يجمعنى من جديد مع صديقى مصطفى قمر، المسلسل به تفاصيل كثيرة كوميدية، وانتهينا من تسجيلها قبل شهر رمضان، ورغم انشغالى بتصوير مسلسل زى الشمس إلا أننى سعدت كثيراً بمجرد عرض العمل.

وأضافت: ما جذبنى للعمل أنه «دور مختلف ودمه خفيف»، حيث أجسد شخصية طبيبة مخترعة وتحاول ان تستعيد علاقتها بحبيبها بشكل كوميدى، والإذاعة

رغم أننى لا أشارك فيها كثيراً إلا أننى أذاكر للمسلسل وكأننى أقدم عملاً درامياً متكاملاً، أظل أذاكر طوال الوقت، وأعيد بروفات أكثر من مرة وأسجل لنفسى لأسمع تفاصيل صوتى معبرة أو لا.

وعن الاهتمام بالإذاعة فى رمضان قالت: يظل الجمهور يحب العمل الإذاعى ويبحث عنه، خاصة أن توقيت عرضه قبل الإفطار موعد مميز ويهتم به الجمهور.

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المخرج على مصيلحى قال: انتهيت من كتابة العمل منذ 5 سنوات، وأعجب مصطفى قمر أن العمل أشبه بحكايات شهريار وشهرزاد، فهو يعتمد على الكوميديا ولكن فى جو أسطورى، تحت البحار، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

«أنا.. ناس» يدور فى إطار كوميدى رومانسى فانتازيا، من بطولة مصطفى قمر، ريهام عبدالغفور، وندى بسيونى، وأحمد صيام وشريف باهر، من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج على مصيلحى.