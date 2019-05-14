بعد عرض ولد الغلابة..أحمد السقا يحتل التريند

تصدر الفنان أحمد السقا، "ترند" الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر"، حيث حلَّ هاشتاج أحمد السقا في المراكز الأولى ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا عبر الموقع، وذلك بعد عرض تاسع حلقات مسلسل "ولد الغلابة" الذي يشارك في بطولته مي عمر وإنجي المقدم ويخرجه محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة.
وجاءت التعليقات كالتالي:
احمد السقا الوحيد اللى لو عمل دور غلبان هصدقو وهقتنع
من رأي انكم تسحلو احمد السقا على ازاز متكسر وتبقوا كده عذبتوا بكل حاجة ممكنه أو تخلوه يشنق نفسه وكفايه ٩ حلقات ليه ولينا عشان هجيب صحه منين انا اتفرج على الباقي
مسلسل احمد السقا ده يجيب اكتئاب حاد ايه ده.
احمد السقا امه ماتت واخته ماتت واخوه دخل السجن واخته اطلقت الدنيا جايه ع السقا اوي يا جدعان اكتر واحد المفروض ندعيله ف رمضان.
احمد السقا امه ماتت واخوة قتل اخته واخته التانية أطلقت مش لو كنت انتحرت اول المسلسل كنت ارتحت من بدري.
ايه العظمة اللي بيقدمها احمد السقا دي .
لازم احمد السقا يبكينى كل يوم .
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