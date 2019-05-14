تعرف على مفاجأة الحلقة التاسعة من كلبش 3

جمعت بين الصحفي "غسان " وأحد القيادات في الجماعة الإرهابية يدعي "رياض"؛ ليقنع "أكرم" شقيقه "أمجد" أن يعمل في شركة الأمن، حتى يكون عينًا له علي سليم الأنصاري،
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "كلبش 3"، الذي يُعرض على قناة ON E، بطولة الفنان أمير كرارة، أحداثًا ومفاجآت كثيرة، حيث فاجأ اللواء جلال خطاب، سليم الأنصاري بعقد اجتماع مع محمود علوان.
وكشف علواني عن مقابلة غامضة
فيرحب بالفكرة مقابل نصف أسهم الشركة.
وقابل أكرم صفوان "هشام سليم" المذيعة "شهيرة الملاح" وطلب منها أن تتعاون معه لإنشاء قناة تليفزيونية وصحيفة إخبارية إلكترونية، ورحبت بالفكرة.
وتنتهي أحداث الحلقة في حالة غموض وإثارة، حيث تفاجأت "جومانة" أثناء تأمرها للتجسس على فيلا أكرم صفوان بمساعدة ابنه، بطرقه لباب منزلها.
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