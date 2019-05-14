توافد عدد كبير من نجوم هوليود لمهرجان كان السينمائي لدورته الـ72، وافد ضيوف مهرجان كان السينمائى على السجادة الحمراء للدورة الـ72، وتقدم المخرج الأمريكي جيم جارموش فريق عمل فيلم الإفتتاح "The Dead Don't Die" أو "موتىلا يموتون".
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو - رئيسًا، وبعضوية كل من "المخرج اليوناني يورجوس لانتيموس، المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، المخرجة الإيطالية أليتشي
ويمنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. المخرج جيم جارموش يتقدم فريق فيلم افتتاح مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.