صور.. المخرج جيم جارموش يتقدم فريق فيلم افتتاح مهرجان كان

توافد عدد كبير من نجوم هوليود لمهرجان كان السينمائي لدورته الـ72، وافد ضيوف مهرجان كان السينمائى على السجادة الحمراء للدورة الـ72، وتقدم المخرج الأمريكي جيم جارموش فريق عمل فيلم الإفتتاح "The Dead Don't Die" أو "موتى

لا يموتون".

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو - رئيسًا، وبعضوية كل من "المخرج اليوناني يورجوس لانتيموس، المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، المخرجة الإيطالية أليتشي

رورفاكر ،المخرج الفرنسي روبن كامبيو، الممثلة الأمريكية إيل فانينج".

ويمنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.

