سيلينا جوميز تخطف الأنظار في افتتاح "كان"

خطفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عدسات المصورين فى ظهورها بصحبة فريق عمل فيلمها الجديد The Dead Don't Die" أو "موتى لا يموتون" للمخرج الأمريكي جيم جارموش والذى يفتتح فعاليات الدورة الـ72. يفتتح فعاليات الدورة الـ72. المهرجان يقدم فى مسابقته الرسمية 21 فيلما، ويترأس لجنة تحكيمه المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو. ويمنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما، وصاحب الرصيد الكبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.

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