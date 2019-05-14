كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة التاسعة من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة التاسعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" خروج الفنان البحريني خالد الشاعر والذي يؤدي دور "عدنان"، والفنانة البحرينية نور الشيخة والتي تجسد شخصية "لولوة"، من السجن، وذلك بعدما وافق عدنان على الشهادة زورًا على ١٢ شخص بانتسابهم لتنظيم شيوعي حتى يخرجان من السجن بدلًا من تلفيق تهمة الدعارة لهما.

ودافع "عدنان" عن "لولوة"، بعدما اتهمتها صديقاتها بسوء السمعة بعد عودتها متأخرة إلى المنزل، حيث كشف "عدنان" للفتيات عن سر عودتها متأخرة إذا أنهما كان في القسم بعدما ألقى القبض عليهما في مقر لتنظيم شيوعي، معلنًا ل"لولوة" عن حبه لها، ونيته شراء دبلة لخطبتها.

وأخبر "سامي" والذي يؤدي دوره الفنان محمد خليل، صديقه "يوسف"، والذي يجسد دوره الفنان بشار الشطي، أنه يرغب بالزواج من "دلال" والتي تؤدي دورها الفنانة فاطمة الصفي، كاشفًا عن نيته التقدم لخطبتها بعدما أقنع والدته بالذهاب لمنزل عائلتها.

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وحزنت "إقبال" والتي تلعب دورها الفنانة نور الغندور، بعدما اكتشفت أن جارها الضابط المصري معجب بتؤامها "سبيكة"، لأنها تحفظ أبيات لعنترة بن شداد، وليست فتاة تافهة تحلم بأن تكون محل فاتن حمامة في الأفلام كحال "إقبال"، ما دفعها لأن تطلب من أختها كتابًا تقرأه علها تلفت انتباهه.

وانتهت أحداث الحلقة بمفاجأة والد "ناصر" ابنه، والذي يؤدي دوره الفنان السعودي مهند الحمدي، بزيارته في محل إقامته في مصر، للاطمئنان عليه، بعدما جاءه مكتوب يخبره بأن ابنه يضيع طريقه ولا يلتفت للدراسة.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن