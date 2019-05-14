كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد مهند الحمدي يفاجئه بزيارته في مصر بتاسع حلقات "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ والد "ناصر" ابنه، والذي يؤدي دوره الفنان السعودي مهند الحمدي، بزيارة مفاجئة إلى محل إقامته في مصر، للاطمئنان عليه، بعدما جاءه مكتوب يخبره بأن ابنه يضيع طريقه ولا يلتفت للدراسة، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة".

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.