كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد خليل يكشف لـ"بشار الشطي" نية الزواج من فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخبر "سامي" والذي يؤدي دوره الفنان محمد خليل، في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، صديقه "يوسف"، والذي يجسد دوره الفنان بشار الشطي، أنه يرغب بالزواج من "دلال" والتي تؤدي دورها الفنانة فاطمة الصفي، كاشفًا عن نيته التقدم لخطبتها بعدما أقنع والدته بالذهاب لمنزل عائلتها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.