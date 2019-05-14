كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص الحلقة السابعة من "كلبش3".. خيانة جديدة لسليم الأنصاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الأنصاري، وشهدت الحلقة أجواء من الإثارة والتشويق.

ومن أبرز تلك الأحداث أن الفنان، هشام سليم والذي يجسد دور "أكرم صوان " رجل الأعمال فاسد، يجسد عدد كبير من موظفي شركة الحرسات الخاصة، التي أسسها مع سليم الأنصاري، والتي تحمل "الذئب العجوز"، جواسيس على "الأنصاري"، حتى يستطيع أن يتبع خطوات العملية التي يرتب لها من خلال الشركة.

وفي نفس السياق، خدع سليم الأنصاري، واللواء جلال، ومجموعتهم المجنده سرًا، رجل الأعمال أكرم صفوان، حتى يقوموا بنصب الفخ له، والكشف عن جميع عملياته الإرهابة التي نفذها بمصر.

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فيما قام الفنان أحمد العوضي "بروس لي"، بإتمام عملية سرقة رجل الأعمال محمود علوان، بالتنسيق مع "الأنصاري، حتى يقتنع أكرم صفوان أنه يسير في الطريق الصحيح.

وأختتمت أحداث الحلقة، بمفاجئة من العيار الثقيل، حيث اتضح الذراع اليمين للواء جلال، داخل مكتبه، وضمن فريق العمليات الخاصة، جاسوس لرجل الأعمال أكرم صفوان.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.