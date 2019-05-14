كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الشاعر يخطب نور الشيخ في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الفنان البحريني خالد الشاعر والذي يؤدي دور "عدنان" في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، عن الفنانة البحرينية نور الشيخ والتي تجسد شخصية "لولوة"، بعدما اتهمتها صديقاتها بسوء السمعة بعد عودتها متأخرة إلى المنزل.

وكشف "عدنان" للفتيات عن سر عودتها متأخرة إذا أنهما كان في القسم بعدما ألقى القبض عليهما في مقر لتنظيم شيوعي، معلنًا ل"لولوة" عن حبه لها، ونيته شراء دبلة لخطبتها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.