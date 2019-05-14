كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الشاعر ونور الشيخ يخرجان من السجن في تاسع حلقات "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الفنان البحريني خالد الشاعر والذي يؤدي دور "عدنان"، والفنانة البحرينية نور الشيخة والتي تجسد شخصية "لولوة"، في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، من السجن وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل.

وجاء ذلك بعدما وافق عدنان على الشهادة زورًا على ١٢ شخص بانتسابهم لتنظيم شيوعي حتى يخرجان من السجن بدلًا من تلفيق تهمة الدعارة لهما.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري سحمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.