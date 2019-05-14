كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد دخول بطليه عالم الجن.. "الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج مسلسل "الواد سيد الشحات" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل في المركز العاشر في قائمة الأكثر استخدامًا بين رواد الموقع في مصر، وذلك بعد عرض الحلقة التاسعة من العمل والتي دارت أحداثها في عالم الجن الذي انتقل إليه بطلي العمل أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن لإنقاذ شقيقتهما.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).