كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخلص أبرز أحداث ثامن حلقات "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" إعلام السحاوي كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر العرب، بأنه وجد شقيقتهما دعاء في إحدي المصحات النفسية، ولكن لابد أن يخرجها شخص من عائلتها، وطالبهم بالذهاب إليها وإخراجها من المصحة لاستعادة أمواله، لكنهما فوجئا بأن شقيقتهما جنت، ولديها شخصيتين، ولكنهما تمكنا في النهاية من إعادتها للمنزل.

وبعدما شاهدها شقيقتهما وهي تسير على الحوائط وسقف المنزل، ذهب سيد وفخر الشحات إلى دجال لإيجاد علاج أو تفسير لما يحدث مع شقيقتهما المجنونة، وأكد الدجال أن شقيقتهما عليها عفريت يعشقها اسمه "خالد أبوالوفا"، ولابد من ذهابهما إلى عالم الجن للتفاوض معه، وتكمن طريقة الدخول لعالم الجن، عبر الوقوف في الحمام مع إطلاق صرخة أنثى وشد السيفون، وبعدها يصلان للعالم الثاني.

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وانتهت الحلقة بوصولهما لعالم الجن، والعثور على مكان الجني خالد في ورشته.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).