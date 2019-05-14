كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن يدخلان عالم الجن لإنقاذ شقيقتهما في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذهب سيد وفخر الشحات إلى دجال لإيجاد علاج أو تفسير لما يحدث مع شقيقتهما المجنونة دعاء، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات".

وأكد الدجال أن شقيقتهما عليها عفريت يعشقها اسمه "خالد"، ولابد من الذهاب إلى عالم الجن للتفاوض معه، وتكمن طريقة الدخول لعالم الجن، عبر الوقوف في الحمام مع إطلاق صرخة أنثى وشد السيفون، وبعدها يصلان للعالم الثاني.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).