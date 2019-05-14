كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يخرج شقيقته من مصحة نفسية في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" بإعلام السحاوي لكل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، بأنه وجد شقيقتهما دعاء في إحدي المصحات النفسية، ولكن لابد أن يخرجها شخص من عائلتها.

وذهب كل من سيد وفخر إلى مستشفى العباسية لإخراجها، واستعادة أموال السحاوي، لكنهما فوجئا بأن شقيقتهما جنت، ولديها شخصيتين، ولكنهما تمكنا في النهاية من إخراجها.