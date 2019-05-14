بعد أكثر من أسبوع.. دوق كامبريدج يلتقي ابن أخيه “آرشي”

متابعة بتجــــــــــــرد: التقى دوق كامبريدج ابن أخيه “آرشي”، اليوم، بعد أكثر من أسبوع من ولادته، فيما قالت مصادر مقربة من العائلة المالكة البريطانية، إن هذا اللقاء سيكون شأنا خاصا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، أن الأمير “ويليام”، وزوجته الأميرة، “كيت ميدلتون”، التقيا الطفل الوليد، ابن الأمير “هاري”، والأميرة “ميغان ماركل”، للمرة الأولى منذ أعلن عن ولادته قبل نحو أسبوع بمنزل عائلة ساسكس فروجمور في وندسور.

وفي وقت سابق، التقى الطفل الوليد، الذي يحتل المركز السابع على العرش، جدة أبيه الملكة “إليزابيث الثانية”، وزوجها الأمير فيليب، وكذلك التقى جدته “دوريا رانغلاند”، كما التقى شقيقة جدته الراحلة الأميرة ديانا، الليدي “جين” الأسبوع الماضي.