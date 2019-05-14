على خُطى كاتي هولمز.. هكذا تحصلين على ذراعين ممشوقتين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تأتِ الطلّة الساحرة التي تتمتع بها النجمة كاتي هولمز من فراغ، فإلى جانب جمالها الطبيعي، فهي تقوم من جانبها أيضًا ببعض الأشياء التي تُعزّز بها هذا الجمال وتضمن لنفسها حضورًا مميزًا على طول الخط سواءً على الشاشة أو بحياتها اليومية.

وربما لم يُفاجَأ كثيرون من ظهور كاتي، 40 عامًا، في إحدى المناسبات مؤخرًا على السجادة الحمراء مرتديةً فستانًا بدون أكمام، يُبزر جمال ذراعيها وتناسقهما التام.

ولمن لا يعرف، فإن كاتي تمارس الرياضة بشكل كبير، فهي تلعب رياضة الملاكمة لبعض الوقت وتشارك بتمارين "الطحن"، "الاسكوات" و"رفع الدمبل"، وكلها تمارين تعود عليها بالنفع الكبير على صعيد رشاقتها ولياقتها.

وإن كنت ترغبين عزيزتي في الوصول لنفس قوام ورشاقة كاتي هولمز دون إغداق الكثير من الأموال على صالات الجيم والمدربين الشخصيين، يمكنكِ اتباع التمارين التالية:

تمرين التقوية "زوتمان"، الذي يبدأ بالوقوف مع عمل فارق بين القدمين بعرض الوركين.

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الإمساك بدمبل في كل يد، وتوجيه راحة اليد لأعلى، دون تحريك الذراعين العلويين، ومن ثم لفّ أثقال الدمبل باتجاه الكتفين شريطة التحكم بشكل كامل في تلك الحركة.

بأعلى نقطة أثناء لفّ أثقال دمبل، يتم تحويل المعصمين للداخل بحيث تُوجّه راحة اليد للأمام، ويتم خفض الذراعين في تلك الوضعية.

وفي الجزء السفلي من الحركة، يتم تدوير المعصمين مرةً أخرى إلى وضع البداية، مع إمكانية تكرار ما سبق 12 مرة لـ 3 مجموعات متتالية لضمان أفضل النتائج.