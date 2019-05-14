شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: يوسف شعبان بخير ويتواجد فى الكويت بصحبة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية الشائعات التى ترددت خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، موضحا أن النجم الكبير يتواجد حاليا فى دولة الكويت بصحبة زوجته فى إجازة هناك تمتد لعدة أيام.

وأضاف زكى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه تواصل مع الفنان الكبير يوسف شعبان عبر الهاتف وأطمئن عليه، لافتا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة مستقرة ولا يعانى من أى شىء.

كانت هناك بعض الشائعات التى انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتمثل فى وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وظل رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى يرددونها دون مصدر معلوم عن مدى صحتها.