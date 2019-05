شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بشرى وأمير رمسيس وانتشال التميمى فى مهرجان "كان" السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم الدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائى الدولى، حيث شهدت السجادة الحمراء توافد عديد كبير من نجوم العالم لحضور حفل الافتتاح، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى.

النجمة بشرى تواجدت اليوم بمهرجان كان، للمشاركة فى فعاليات المهرجان الأشهر عالميا، وقد نشرت بشرى صورة من تواجدها فى مهرجان كان وعلقت عليه "مهرجان كان الدورة الـ 72 .. و 60 عاما على سوق الفيلم فى المهرجان.. ووفود غفيرة من كل مكان فى الكوكب"



بشرى

كما نشر المخرج السينمائى أمير رمسيس مجموعة من الصور أثناء تواجده فى المهرجان برفقة بشرى، والسينمائى انتشال التميمى.



امير رمسيس وانتشال التميمى

وحضر المهرجان المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم "نظرة ما" وعضو لجنة التحكيم إيلى فانينج واميرة كاسار وإستل ليفيبور وخافيير باردم وجونج لى وإيفا لانجوريا وناتالى باى وعارض الأزياء جيريمى ميكس والمخرجة سابين أزيما وفريديريك بل وماشا مريل.

يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.

فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

كما حضر لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 72، وظهر المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو و هو رئيس لجنة التحكيم مع باقى الأعضاء في جلسة تصوير تسبق ظهورهم اليوم على السجادة الحمراء.

من ناحية أخرى أصبحت النجمة العالمية جونج لى أول أسيوية تنال جائزة Women in Motion Award " ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى و من المقرر أن يتم تكريمها يوم الاحد 19 مايو الجاري في حفل ضخم .

و"جونج لى" هي واحدة من أهم وأبرز الشخصيات في السينما الصينية ، استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة من خلال موهبتها المذهلة ، فهي أول ممثلة صينية حققت نجاح في المهرجانات الدولية الكبرى.