مهرجان كان يحتفى بالمخرجة الراحلة آغنيس فاردا ويضع كرسيها على المسرح.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مهرجان كان السينمائى فى حفل افتتاح الدورة الـ72 والذى انطلق منذ قليل، التحية للمخرجة الراحلة آغنيس فاردا، وذلك بوضع كرسيها على مسرح الحفل وعرض صورها وهى تجلس على كرسى الإخراج، وهى المخرجة التى ظهرت صورتها على البوستر الرسمى لمهرجان كان وهى عبارة عن صورة لها أثناء تصوير فيلمها الأول عام 1954 وكانت تقف على ظهر مساعد لها لتضبط زاوية التصوير لفيلمها.

حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72 بدأ بوصلة غنائية من المطربة الفرنسية أنجلي ، ومن المقرر أن يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى.

فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.