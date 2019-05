شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عرض للشرطة الفرنسية على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان في دورته الـ 72 استقبال عرض للشرطة الفرنسية قبل بدء استقبال ضيوف المهرجان.

نجوم ونجمات العالم لحضور حفل افتتاح المهرجان، حيث تم "فرش" السجادة الحمراء والإنتهاء من كافة تفاصيل دخول الضيوف وترتيب الأسماء واصطفاف المصوريين.

يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.

فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.