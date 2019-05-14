شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يحضر فعاليات افتتاح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس نجيب ساويرس، على حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72 بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم.

ونشر ساويرس، عدة صور من فعاليات المهرجان الذى افتتح اليوم، الثلاثاء، فى مدينة كان الفرنسية، كما نشر صور من فيلم الافتتاح "The Dead Don’t Die".



المهندس نجيب ساويرس فى افتتاح مهرجان كان

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ72، حضور عدد كبير من نجوم العالم، منهم المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم "نظرة ما" وعضو لجنة التحكيم إيلى فانينج واميرة كاسار وإستل ليفيبور وخافيير باردم وجونج لى وإيفا لانجوريا وناتالى باى وعارض الأزياء جيريمى ميكس والمخرجة سابين أزيما وفريديريك بل وماشا مريل.

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ويعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die" وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.

فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

فيلم الرعب "The Dead Don’t Die" سيتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.