بدء حفل افتتاح مهرجان كان.. والفرنسية أنجلى تغنى على المسرح "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72، وشهد مسرح الحفل صعود لجنة التحكيم، وتوافد العديد من النجوم لحضور حفل الافتتاح، فيما بدأ الحفل بوصلة غنائية من المطربة الفرنسية أنجلى، ومن المقرر أن يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die" وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى. فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم. Advertisements فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

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