عمرو سعد ينقذ عائلته من الموت في «بركة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم المصري عمرو سعد مغامراته، وتتوالى الاأحداث صمن مسلسل “بركة” الذى يخوض به السباق الرمضانى الحالي 2109، والذي يعرض على قناة cbc، ويتم القبض على بركة، فى حين كانت هناك محاولة لقتل عائلة عمرو سعد، ولكنه استطاع بذكائه إقناع أحد رجال “كساب” الشخصية الذى يقدمها محمد لطفى ضمن الأحداث بإطلاق سراحه حتى لا يفضحه من خلال نشر فيديوهاته.

واستطاع بركة الوصول إلى منزله قبل دخول عشماوى لقتل عائلته ووقف البرنامج الخاص بفيديوهات “جلال” .

والجدير بالذكر أن عمرو سعد يعود للسباق الرمضانى من خلال مسلسل “بركة”، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، حيث يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

ويشارك في بطولة مسلسل بركة، عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.