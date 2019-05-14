صفاء جلال: لا أستطيعُ تخفيف وزني برمضان.. وهذه حقيقة زواجي مجددًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، صفاء جلال، إنها لا تتابع إلا مسلسلاً واحدًا في شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب ضيق الوقت، ولكن تنتظر بعد الشهر الفضيل متابعة مسلسلي "زي الشمس" لدينا الشربيني، و"علامة استفهام" لمحمد رجب.

وأضافت "جلال" لـ "فوشيا" أنها تتابع مسلسل "بدل الحدوته 3" للفنانة دنيا سمير غانم، لأنه يتميّز بالكوميديا الراقية والمحترمة التي تناسب أفراد العائلة دون إسفاف.

وكشفت الفنانة المصرية صفاء جلال في فيديو "فوشيا" عن رأيها في تصرف المنتج "السبكي" تجاه إحدى القنوات الفضائية والاعتداء على مقراتها ببعض البلطجية لخلافات بينهما.