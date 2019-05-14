شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيلينا جوميز تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ72، توافد العديد من النجوم لحضور حفل الافتتاح، حيث حضرت النجمة سيلينا جوميز والتى ظهرت بفستان لفت أنظار المصورين والحضور على السجادة الحمراء خاصة بعد استقرار حالتها الصحية واستئناف حياتها بشكل طبيعى، وفى الوقت التى ظهرت فيه سيلينا بوزن زائد عن المعتاد لكنها استطاعت أن تكون محط أنظار الجميع. Advertisements

يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض. فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

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