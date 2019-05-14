شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم الأبطال الخارقين Spider-Man: Far From Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل للإنتاج السينمائى عن بوستر جديد لفيلم الأكشن والأبطال الخارقين Spider-Man: Far From Home، المقرر طرحه فى شهر يوليو القادم بدور العرض العالمية.



وكانت الشبكة قد ازاحت الستار عن ملامح الفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Spider-Man: Far From Home، بتريلر جديد كشف عن العديد من لقطات الجزء القادم من السلسلة الشهيرة.





بوستر الفيلم الجديد

الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

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ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبه الرجل الحديدى.

ووفقاً لاستفتاء طرحه موقع ranker لأفضل شخصيات عالم مارفل التى ظهرت على مدار السنوات الأخيرة، جاء فى المقدمة شخصية Spider-Man بعدد أصوات بلغ 5747، بينما احتل المركز الثانى شخصية Dr. Strange التى حظيت بـ5112 صوتا، والمركز الثالث من نصيب Thor برصيد 5974 مقابل 2333 صوتا مضادا مما جعله فى المركز الثالث.

وفى سياق متصل، حصد فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse على أهم ثلاث جوائز لعام 2019، وهم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـ BAFTAلأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـ جولدن جلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة.

