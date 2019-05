شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور وسيلينا وإيلي فانينج أنوثة ورقى على السجادة الحمراء لـ"كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72، توافد العديد من النجوم لحضور حفل الافتتاح، حيث حضرت النجمة العالمية جوليان مور والتى تألقت بفستان من اللون الأخضر وسيلينا جوميز والتى ظهرت بفستان يظهر أنوثتها وجمالها إضافة إلى إيلى فانينج التى جمعت بينا الأنوثة والبراءة.

وشهدت السجادة أيضا حضور كل من لوكا سابات وتيلدا سوينتون وبيل مورى وآدم درايفر وكلوى سيفانى والمخرج جيم جارموش وعارضة الازياء أليساندرا أمبروسيو.

يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.

فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

Advertisements