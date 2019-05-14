شكرا لقرائتكم خبر عن زكى فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان: لهذا السبب أشكر نادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان زكى فطين عبد الوهاب بالشكر لأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بسبب وقوفه بجانبه بعد إصابته بمرض سرطان الرئة، وتوجه بالشكر أيضا للفنانة العظيمة نادية لطفى لأنها ساعدتنى فى العلاج داخل أحد المستشفيات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: مش عاوز الناس تزعل عليا وكفاية انها تدعى ليا بس، وفاروق الفيشاوى لما اعلن انه مصاب بمرض السرطان قال انه بيتعامل معاه كأنه برد، انا بتعامل معاه كأنه زغطة، ان شاء الله اكون بخير بقدرة ربنا ودعوات الناس".

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وكان الفنان زكى فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر صورة له وعلق عليها قائلا، "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".