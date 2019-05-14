شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم العالم على السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ72، حضور عدد كبير من نجوم العالم، منهم المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم "نظرة ما" وعضو لجنة التحكيم إيلى فانينج واميرة كاسار وإستل ليفيبور وخافيير باردم وجونج لى وإيفا لانجوريا وناتالى باى وعارض الأزياء جيريمى ميكس والمخرجة سابين أزيما وفريديريك بل وماشا مريل.

يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.

فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

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